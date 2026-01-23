Inter, Bonny: “Reazione giusta, rimonta in 8′ perché siamo forti. Il nostro dovere…”

Le parole del calciatore nerazzurro in conferenza stampa al termine di Inter-Pisa di stasera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 23:07)

Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra arrivano anche le parole di Bonny dopo Inter-Pisa di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "E' stato difficile all'inizio per noi, ma abbiamo avuto la giusta reazione. Abbiamo una squadra forte, siamo contenti per quello che poi è avvenuto".

Pazza Inter?

“Sì, l’abbiamo rimontata in 8 minuti stasera. E’ l’esempio che siamo una squadra forte e abbiamo un grande carattere”.

Sentite l’ossessione di vincere lo scudetto?

“Per me è il primo anno, in questo spogliatoio ho visto campioni e ogni giorno lavoro con loro. Vogliono vincere tutto e andare al massimo su tutto. Non c’è ossessione, ma il dovere di provarci sì”.