Leon Jakirovic sarà un nuovo giocatore dell'Inter , non ci sono più dubbi: si attende solamente l'ufficialità, ma l'affare è stato ormai definito, con il giovane difensore croato che a breve arriverà a Milano per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto.

Lo ha confermato anche Mario Kovacevic, tecnico della Dinamo Zagabria, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Steaua Bucarest: "La partenza di Jakirovic? È quello che lui e i suoi hanno deciso, hanno accettato l'offerta dell'Inter. Mi dispiace che se ne vada, ma gli auguro tutta la fortuna del mondo per avere successo".