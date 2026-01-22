Leon Jakirovic sarà un nuovo giocatore dell'Inter, non ci sono più dubbi: si attende solamente l'ufficialità, ma l'affare è stato ormai definito, con il giovane difensore croato che a breve arriverà a Milano per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto.
All. Dinamo Zagabria: “Jakirovic ha accettato la proposta dell’Inter. Gli auguro…”
Mario Kovacevic, tecnico della formazione croata, ha confermato l'imminente trasferimento in nerazzurro del giovane difensore
Lo ha confermato anche Mario Kovacevic, tecnico della Dinamo Zagabria, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Steaua Bucarest: "La partenza di Jakirovic? È quello che lui e i suoi hanno deciso, hanno accettato l'offerta dell'Inter. Mi dispiace che se ne vada, ma gli auguro tutta la fortuna del mondo per avere successo".
