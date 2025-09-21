Walid Cheddira, calciatore del Sassuolo, ha commentato in conferenza stampa quanto accaduto questa sera nella gara con l'Inter. Qui le sue considerazioni: "Il modo in cui abbiamo chiuso la partita ci dà fiducia sul prosieguo del campionato. Per lunghi tratti abbiamo tenuto testa all'Inter, ci portiamo questo a casa. Sarà di buon auspicio. Concorrenza con Pinamonti? Non vedo nessuna concorrenza, siamo solo 28 compagni che si allenano al massimo per portare punti e risultati al Sassuolo. Mi sono posto obiettivi di squadra, voglio aiutare il massimo possibile. Mi sono inserito benissimo, sono molto contento di far parte di questo gruppo. Il Marocco? Sicuramente è un desiderio di ogni calciatore far parte della propria nazionale, vedremo se arriverà la possibilità".