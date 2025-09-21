Sassuolo, Grosso: “Merito di averla tenuta aperta. Daremo filo da torcere a tutti”

Le parole dell'allenatore neroverde al triplice fischio di Inter-Sassuolo in conferenza stampa

Daniele Vitiello Redattore/inviato 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 23:25)

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo ed ex di turno questa sera, ha commentato in conferenza stampa quanto accaduto al Meazza. Qui le sue considerazioni sulla gara con l'Inter: "Essere rimasti aggrappati fino alla fine alla gara ci dà merito. I ragazzi hanno mostrato coraggio e personalità, con cose che si possono fare meglio e le faremo meglio. L'avversario molto forte ci ha sottoposto a situazioni difficili, noi abbiamo tenuto testa e creato i presupposti per riprenderla in pieno. Sono sempre un sognatore, mi piace alzare l'asticella. Devi essere anche realista e tenere i piedi per terra: siamo una squadra neopromossa, dobbiamo fare di tutto per tenere la categoria. Giocheremo un mini campionato con altre squadre, stiamo crescendo in conoscenza reciproca e proveremo a dare filo da torcere agli avversari ogni volta".

Volevi aggredirli da subito?

"Abbiamo alternato. In una gara ci sono tanti momenti diversi, per cui a volte li abbiamo aspettati e altre volte invece li abbiamo aggrediti. Siamo stati bravi a resistere quando l'Inter ha tirato fuori tutto il suo potenziale. Usciamo fuori a testa alta, dobbiamo sempre lavorare in questo modo per cercare un ulteriore salto di qualità".

Recrimini la sconfitta a Cremona?

"Quella è un peccato. Primo tempo soporifero, abbiamo preso un gol su calcio d'angolo e un altro su regalo nostro. Ce la siamo fatta scappare con una grandissima ingenuità".

Qualche lancio di troppo?

"Dobbiamo migliorare anche nel cercare un pizzico di confidenza in più per gestire meglio il pallone. Cercheremo di farlo meglio nei prossimi giorni".

Matic come si sta inserendo?

"Sta bene, è un giocatore di livello. Riconosce tutte le cose che ci stiamo dicendo. La sua carriera è di primissimo livello, è importante per noi. Si è inserito benissimo, è serio, umile e cerca sempre il consiglio giusto per i ragazzi del gruppo".

Perché ho tolto Kone?

"Nessun problema fisico, ma aveva speso tante energie. Ho provato a mettere un giocatore più offensivo. Lui aveva fatto un'ottima partita, ma volevo utilizzare le caratteristiche che avevo in panchina".