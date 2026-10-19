Martedì 20 ottobre Chivu parlerà alle 14:30 da Appiano Gentile. Nel pomeriggio conferenza e rifinitura degli ucraini a San Siro
Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida
Mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 l'Inter affronterà lo Shakhtar Donetsk a San Siro per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27.
Conferenza Chivu pre Inter-ShakhtarEcco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 20 ottobre.
- Ore 11:00 Allenamento Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile
- Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile
- Ore 17:30 Conferenza Stampa ufficiale Shakhtar | San Siro, Milano
- Ore 18:00 Allenamento Shakhtar | San Siro, Milano
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