Alla fine della partita contro l'Inter persa uno a zero, l'allenatore dello Shakthar ha parlato in conferenza stampa della prestazione dei suoi ragazzi confrontandosi con i giornalisti presenti in sala stampa tra i quali anche gli inviati di FCINTER1908.IT. Vi riportiamo le sue parole:

«Se una squadra ti batte ha fatto meglio di te, quindi faccio i complimenti all'Inter e a mister Chivu. Noi dobbiamo imparare come disputare certe partite. Abbiamo avuto un possesso palla importante, dopo l'espulsione l'Inter ha giocato cn un 5-3-1 ma non siamo riusciti a cambiare l'andamento della partita. Non accettiamo questo riultato perchÃ© dopo una prestazione del genere dovevamo fare una prestazione miglioreÂ», ha detto.

«L'infortunio di Pedrinho? Sapremo qualcosa piÃ¹ avanti, non sono un medico quindi non saprei. Conosco il livello dei miei calciatori ma loro stessi non si aspettavano di giocare cosÃ¬ bene. I nostri giocatori sono giovani e i giocatori dell'Inter, Barella, Calhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan sono loro idoli. Possono avere sicuramente un futuro e migliorare tantoÂ»

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«Facciamo una marcatura mista, metÃ a uomo e metÃ a zona e spetta a loro prendere decisioni. Bisogna prendere i buoni esempi nel calcio, io ho imparato tanto nell'Atletico. Loro sono bravi di testa ma non sono essere umani e potevamo fare meglio di testaÂ».