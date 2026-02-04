FC Inter 1908
Torino, Baroni: “Peccato per le situazioni dei due gol. Asllani via? Vi spiego…”

Le parole dell'allenatore granata dopo il quarto di finale di Coppa Italia con il Torino
Daniele Vitiello
Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Torino di Coppa Italia.

"Siamo dispiaciuti, ma la prestazione nel complesso mi è piaciuta. La squadra è stata ordinata nel primo tempo, anche se siamo stati un po' passivi sulla palla. Nel secondo tempo abbiamo aggredito di più. Peccato, perché potevamo fare meglio nelle situazioni dei due gol. Ci sono le basi per lavorare. Abbiamo messo i nuovi in campo, nonostante fossero arrivati da poco. Spirito e atteggiamento sono stati buoni".

"Abbiamo passato una settimana complicata, ma ci siamo guardati dentro. Abbiamo tirato una linea, vogliamo ora alzare i giri. In un momento delicato, con tanti infortuni e con il mercato aperto, sono arrivate cose molto positive. Adesso lavoreremo molto su quello".

Cosa non ha funzionato con Asllani?

"Non mi piace parlare di un ragazzo che non c'è più, ma è un grandissimo professionista. Un giocatore bravo. Noi abbiamo fatto valutazioni, nel contesto abbiamo cercato altre soluzioni, ma lui con noi non ha mai sbagliato niente. Ha fatto anche buone prestazioni. A volte magari servono proprio caratteristiche diverse. Abbiamo visto crescere molto Ilkhan, rientrava da un infortunio importante e abbiamo pensando di lavorare su un giocatore di prospettiva e già di proprietà del club".

