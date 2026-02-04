Torino, Baroni: “Peccato per le situazioni dei due gol. Asllani via? Vi spiego…”

Cosa non ha funzionato con Asllani?
"Non mi piace parlare di un ragazzo che non c'è più, ma è un grandissimo professionista. Un giocatore bravo. Noi abbiamo fatto valutazioni, nel contesto abbiamo cercato altre soluzioni, ma lui con noi non ha mai sbagliato niente. Ha fatto anche buone prestazioni. A volte magari servono proprio caratteristiche diverse. Abbiamo visto crescere molto Ilkhan, rientrava da un infortunio importante e abbiamo pensando di lavorare su un giocatore di prospettiva e già di proprietà del club".
