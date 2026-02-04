Torino, Kulenovic: “Rammarico per la vittoria dell’Inter. Il mio ruolo e l’idolo…”

"Sono molto orgoglioso di poter aiutare la squadra, anche se c'è un po' di rammarico. La squadra è più importante del singolo", ha detto Kulenovic in conferenza stampa all'U-Power Stadium dopo Inter-Torino: "Il ruolo? Sono arrivato 5 giorni fa, devo imparare un po' di tattica, ma faccio tutto ciò che vuole il mister. Migliorerò con il tempo".