FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Torino, Kulenovic: “Rammarico per la vittoria dell’Inter. Il mio ruolo e l’idolo…”

partite

Torino, Kulenovic: “Rammarico per la vittoria dell’Inter. Il mio ruolo e l’idolo…”

Torino, Kulenovic: “Rammarico per la vittoria dell’Inter. Il mio ruolo e l’idolo…” - immagine 1
Le parole del calciatore granata dopo il quarto di finale di Coppa Italia con il Torino
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

"Sono molto orgoglioso di poter aiutare la squadra, anche se c'è un po' di rammarico. La squadra è più importante del singolo", ha detto Kulenovic in conferenza stampa all'U-Power Stadium dopo Inter-Torino: "Il ruolo? Sono arrivato 5 giorni fa, devo imparare un po' di tattica, ma faccio tutto ciò che vuole il mister. Migliorerò con il tempo".

Hai un idolo?

"Il mio idolo è sempre stato Mario Mandzukic. Sono cresciuto guardando lui".

 

Leggi anche
Bari, Stabile: “Mi ispiro a Bastoni e de Vrij”. De Pieri: “Un sogno...
DS Modena: “Massolin è speciale, un numero primo. L’Inter lo ha voluto più di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA