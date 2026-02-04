Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra arrivano anche le parole di Andy Diouf al triplice fischio di Inter-Torino di questa sera. Ecco la sua conferenza stampa, raccolta dall'inviato di Fcinter1908.it a Monza:
Inter, Diouf: "Importante la vittoria più del gol. L'allenatore mi chiede…"
Inter, Diouf: “Importante la vittoria più del gol. L’allenatore mi chiede…”
Le parole del calciatore nerazzurro dopo il quarto di finale di Coppa Italia con il Torino
"La partita non è stata facile, non è mai facile giocare in Coppa. Importante aver portato a casa la partita, più del mio gol. Aspetto ora il primo in campionato. Ti trovi meglio a giocare interno di centrocampo? Sì, sicuramente. Mi trovo bene a giocare in mezzo al campo, ma se l'allenatore mi chiede di giocare anche quinto, cosa che non avevo mai fatto, mi adeguo. Ho trovato molte differenze rispetto a prima, la Serie A è molto più tattica. Affrontiamo squadre con blocco basso. Mi trovo bene comunque qui ormai e mi sento bene in questo nuovo club".
