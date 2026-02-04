Andrea Catellani ha parlato in conferenza stampa della cessione del centrocampista francese classe 2002 ai nerazzurri

4 febbraio 2026

Andrea Catellani, direttore sportivo del Modena, ha parlato in conferenza stampa della cessione all'Inter di Yanis Massolin: "Massolin? È un giocatore diverso, un numero primo. Con quella fisicità e quella qualità, fa le due fasi in maniera incisiva, ha da subito suscitato interesse.

Noi abbiamo messo la condizione che il giocatore avrebbe dovuto finire la stagione da noi, secondariamente quando abbiamo parlato con i 3-4 club che ce lo avrebbero lasciato, abbiamo voluto tutelarci e mantenere diritti sul suo futuro. Avremmo potuto guadagnare di più cedendolo all'estero, ma perdendolo subito. Messo tutto insieme abbiamo trovato punti d'incontro con l'Inter, la società che più di tutti lo ha voluto.Èstata l'operazione che tutti volevano fare, siamo molto contenti.

Con l'Inter i rapporti sono cordiali, ma non c'è nessuna ingerenza tecnica sul ruolo di Yanis: tutti lo vediamo nel ruolo di mezzala ibrida. Massolin è un ragazzo speciale, che dentro ha qualcosa di bello e di genuino. Quest'anno riusciamo ad essere più vicini alla gente e questa per me è una grande vittoria. Avevo detto che avremmo cercato di costruire una squadra in cui il pubblico si riconoscesse e questo si è visto anche nelle sconfitte".

