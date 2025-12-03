Non solo Cristian Chivu. In conferenza stampa, al triplice fischio di Inter-Venezia, dalla sponda nerazzurra è arrivato anche Yann Bisseck. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:
Bisseck: “Il gol preso fa male. Mercato? Non penso al futuro, il ct della Germania ha…”
"Il gol preso fa male. Non dobbiamo prenderlo quel gol, ma abbiamo dimostrato grande qualità con la palla. Così possiamo andare vanti. Voci di mercato? Non sto pensando a questo, vivo il momento. Non guardo tanto il futuro, ma è normale. Quando un giocatore non gioca tanto, si parla della possibilità che vada via. E' importante la fiducia di Chivu, sto dimostrando quello che sono in allenamento e sono contento dello spazio ricevuto.
Il mio obiettivo è giocare ogni partita, ma la strada è quella giusta. I ragazzi subentrati? Sono bravi, si allenano bene con noi. Sono contento per loro, tutti noi abbiamo iniziato così. Spero che questa esperienza gli serva per continuare a lavorare in allenamento, così si migliora. Se mi convocherei per il Mondiale? Sì (ride, ndr). Per il ct è importante che io trovi continuità, so che lui mi guarda e spero di essere convocato".
