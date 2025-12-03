FC Inter 1908
Venezia, Lella: “Inter fortissima, normale ci abbia messo sotto. Il focus…”

La conferenza stampa del giocatore dei lagunari al triplice fischio della gara di Coppa Italia di questa sera
Daniele Vitiello
Anche Nunzio Lella, calciatore del Venezia, ha parlato ai microfoni dei cronisti in sala stampa al termine della gara con l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it.

“Siamo contenti di averli fatti gioire con un gol, dobbiamo ringraziarli per essere venuti qui a Milano e perché ci sostengono sempre. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, ma abbiamo giocato con una certa mentalità. Loro ci hanno messo sotto, è normale. Penseremo al campionato, il nostro focus è lì. Andremo avanti lunedì”.

