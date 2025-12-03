FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Inter, Bisseck: “Il gol preso fa male. Voci di mercato? Non penso al futuro”

partite

Inter, Bisseck: “Il gol preso fa male. Voci di mercato? Non penso al futuro”

Inter, Bisseck: “Il gol preso fa male. Voci di mercato? Non penso al futuro” - immagine 1
La conferenza stampa del giocatore nerazzurro al triplice fischio della gara di Coppa Italia di questa sera
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Non solo Cristian Chivu. In conferenza stampa, al triplice fischio di Inter-Venezia, dalla sponda nerazzurra è arrivato anche Yann Bisseck. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Il gol preso fa male. Non dobbiamo prenderlo quel gol, ma abbiamo dimostrato grande qualità con la palla. Così possiamo andare vanti. Voci di mercato? Non sto pensando a questo, vivo il momento. Non guardo tanto il futuro, ma è normale. Quando un giocatore non gioca tanto, si parla della possibilità che vada via. E' importante la fiducia di Chivu, sto dimostrando quello che sono in allenamento e sono contento dello spazio ricevuto.

Il mio obiettivo è giocare ogni partita, ma la strada è quella giusta. I ragazzi subentrati? Sono bravi, si allenano bene con noi. Sono contento per loro, tutti noi abbiamo iniziato così. Spero che questa esperienza gli serva per continuare a lavorare in allenamento, così si migliora. Se mi convocherei per il Mondiale? Sì (ride, ndr). Per il ct è importante che io trovi continuità, so che lui mi guarda e spero di essere convocato".

Leggi anche
Stroppa: “Inter squadrone, spazio a chi ha giocato meno. Stankovic? Ne cambio 11”
Juve, Spalletti: “Qui c’è un pubblico dal palato fine, vincere non basta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA