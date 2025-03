Inzaghi: “Noi tagliati per la Champions? No, per tutto!”. E fa il punto sugli infortunati

Gli infortunati? Non recuperiamo nessuno per l'Atalanta purtroppo. Frattesi era solo affaticato, non ci sono allarmi: mentre De Vrij. che avrebbe giocato, aveva un problemino ieri ed era rimasto a riposo, nel riscaldamento non se l'è sentita e i dottori hanno preferito di tenerlo a riposo. Speriamo di averlo a Bergamo. Inter squadra tagliata per la Champions? L'Inter è tagliata per tutto quello che fa: è vero che i numeri in Champions sono diversi, abbiamo subito meno ma fatto meno gol. Siamo in ballo in tutto, siamo orgogliosi di farlo: siamo felici di essere all'Inter in un'atmosfera magica come oggi".