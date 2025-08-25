FC Inter 1908
Juric: "Abbiamo questa cosa di Lookman da risolvere. Vedremo come finirà, non è piacevole"

partite

Juric: “Abbiamo questa cosa di Lookman da risolvere. Vedremo come finirà, non è piacevole”

Il tecnico dell'Atalanta, in conferenza stampa, ha parlato ancora del futuro dell'attaccante che era nel mirino dell'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Atalanta Juric, in conferenza stampa, ha parlato ancora del futuro dell'attaccante Ademola Lookman che era nel mirino dell'Inter:

«Siamo più o meno a posto, la squadra c’è. Abbiamo questa cosa di Lookman, però. Vediamo come finisce questa storia, che non è piacevole, ma la squadra è questa»

