Il tecnico dell'Atalanta Juric , in conferenza stampa, ha parlato ancora del futuro dell'attaccante Ademola Lookman che era nel mirino dell'Inter:

«Siamo più o meno a posto, la squadra c’è. Abbiamo questa cosa di Lookman, però. Vediamo come finisce questa storia, che non è piacevole, ma la squadra è questa»