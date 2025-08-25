Il tecnico dell'Atalanta Juric, in conferenza stampa, ha parlato ancora del futuro dell'attaccante Ademola Lookman che era nel mirino dell'Inter:
Il tecnico dell'Atalanta, in conferenza stampa, ha parlato ancora del futuro dell'attaccante che era nel mirino dell'Inter
«Siamo più o meno a posto, la squadra c’è. Abbiamo questa cosa di Lookman, però. Vediamo come finisce questa storia, che non è piacevole, ma la squadra è questa»
