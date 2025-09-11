Dopo la sosta per le nazionali l'Inter tornerà in campo nella 3ª giornata di Serie A nel big match contro la Juventus: appuntamento a Torino sabato 13 settembre alle 18:00.
Juventus-Inter, anticipata la conferenza di Chivu di domani: ecco il nuovo orario
Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile
Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: rispetto a quanto comunicato in precedenza, il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 13:30 di venerdì 12 settembre.
La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.
(inter.it)
