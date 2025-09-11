FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Pavard: “Inter miglior club d’Italia. De Zerbi vulcanico? E allora Inzaghi? La prima volta pensai…”

partite

Pavard: “Inter miglior club d’Italia. De Zerbi vulcanico? E allora Inzaghi? La prima volta pensai…”

Pavard: “Inter miglior club d’Italia. De Zerbi vulcanico? E allora Inzaghi? La prima volta pensai…” - immagine 1
Benjamin Pavard, ex difensore dell'Inter oggi all'OM, si è presentato oggi in conferenza stampa col suo nuovo club. Ecco le sue parole
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Benjamin Pavard, ex difensore dell'Inter oggi all'OM, si è presentato oggi in conferenza stampa col suo nuovo club. Ecco le sue parole: "Sono molto emozionato. Sono passati 9 anni da quando ho lasciato la Francia e mi è mancata molto. Ecco perché il progetto mi è piaciuto subito. Mi sto riavvicinando alla mia famiglia; anche mia moglie è di Marsiglia. Sono molto felice di essere qui. Ruolo? Tutto mi va bene. Quando ho parlato con Benatia al telefono, mi ha parlato del progetto, sono venuto per quello, mi ha subito convinto. Non sono io a decidere il mio ruolo, sono molto versatile. Gioco praticamente ovunque. Terzino a 3 o 4, terzino destro, sono a disposizione dell'allenatore.

Pavard: “Inter miglior club d’Italia. De Zerbi vulcanico? E allora Inzaghi? La prima volta pensai…”- immagine 2
Getty Images

I miei agenti sono in contatto con Benatia da un po' di tempo. È successo l'ultimo giorno di calciomercato. Quando ho saputo dell'interesse dell'OM, ​​ho avuto le idee chiare e chiare: andare al Vélodrome e giocare in Champions League con il Marsiglia. Sono emozioni da vivere. Non vedo l'ora di festeggiare le vittorie, spero già da venerdì. Anche il Marsiglia è un grande club. Ho avuto la fortuna di vincere molti trofei, in grandi club come il Bayern e l'Inter. Il Marsiglia è qualcosa che non si può rifiutare. Quando vedo le infrastrutture, è magnifico. I tifosi sono sempre presenti, avevo bisogno di vivere le emozioni e di avvicinarmi alla mia famiglia. Tutto è fatto per rendermi felice.

LEGGI ANCHE

Rabiot? È vero che sono arrivato tardi perché ero nella nazionale francese. Mi sento pronto, fisicamente e mentalmente. Sarà una scelta dell'allenatore. Rispetto a Rabiot, io non c'ero, tutto quello che mi ha detto del Marsiglia è stato solo positivo. È molto contento del mio acquisto. Mi ha detto che i tifosi erano incredibili, che era una cosa da fare. Mi ha detto solo cose positive del club, mi ha rassicurato nella mia scelta anche se conoscevo un po' la città prima di firmare.

La squadra è di alta qualità. Longoria e Benatia hanno fatto un ottimo lavoro e sono stato accolto molto bene fin dal primo giorno. Per quanto riguarda Mandanda, ho lavorato con lui nella nazionale francese; è una persona fantastica e una leggenda del club. Rispetto per la sua carriera; spero che arrivi presto al Vélodrome. Avrà sempre il mio rispetto. Non conoscevo De Zerbi personalmente, ma so che ha fatto un ottimo lavoro. Il suo stile mi si addice. Spero che faremo una grande stagione. Sono rimasto molto colpito quando sono arrivato; è un club molto professionale. Mi sento bene; sono in un club di altissimo livello.

De Zerbi vulcanico? Non credo che abbiate mai visto Simone Inzaghi. La prima volta in Italia, pensavo fosse pazzo. Ma in realtà, sono persone appassionate del loro lavoro. Forse in Francia sarà un po' sorprendente, ma sono davvero appassionati. Non vedo l'ora di iniziare l'avventura con l'allenatore. Il Mondiale è un obiettivo, ma non sono venuto all'OM per quello. Seguo l'OM da molto tempo, con un progetto ambizioso e interessante per me. Ho giocato nell'Inter. Sono qui perché Benatia mi ha convinto del progetto sportivo. Se sarò bravo, sarà l'allenatore a decidere. La cosa più importante è fare bene con l'OM. Se non avessi pensato che l'OM fosse in grado di fare grandi cose in Champions League, non sarei venuto qui. Abbiamo la squadra giusta. Ho seguito le partite dell'OM.

Pavard: “Inter miglior club d’Italia. De Zerbi vulcanico? E allora Inzaghi? La prima volta pensai…”- immagine 3
Getty

Ho lasciato casa molto giovane. A Lille ho chiamato i miei genitori. Sono partito per la Germania a 20 anni, ho iniziato allo Stoccarda, dove ho giocato. Al Bayern Monaco ho avuto la fortuna di vincere tutti i trofei. Poi sono arrivato nel miglior club italiano, ho vinto lo Scudetto. Ho esperienza, cercherò di trasmetterla ai giocatori. Sta a me dare consigli, ci sono diversi giocatori che hanno esperienza. A volte le partite impiegano molto tempo per stabilizzarsi. La cosa più importante è essere solidi in difesa".

(RMCSport)

Leggi anche
Polemica PSG-Francia, Deschamps: “Per evitare domande su questo vi dico che…”
Koné: “La Roma una delle poche squadre a credere in me. Le mie prestazioni…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA