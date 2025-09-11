Rabiot? È vero che sono arrivato tardi perché ero nella nazionale francese. Mi sento pronto, fisicamente e mentalmente. Sarà una scelta dell'allenatore. Rispetto a Rabiot, io non c'ero, tutto quello che mi ha detto del Marsiglia è stato solo positivo. È molto contento del mio acquisto. Mi ha detto che i tifosi erano incredibili, che era una cosa da fare. Mi ha detto solo cose positive del club, mi ha rassicurato nella mia scelta anche se conoscevo un po' la città prima di firmare.

La squadra è di alta qualità. Longoria e Benatia hanno fatto un ottimo lavoro e sono stato accolto molto bene fin dal primo giorno. Per quanto riguarda Mandanda, ho lavorato con lui nella nazionale francese; è una persona fantastica e una leggenda del club. Rispetto per la sua carriera; spero che arrivi presto al Vélodrome. Avrà sempre il mio rispetto. Non conoscevo De Zerbi personalmente, ma so che ha fatto un ottimo lavoro. Il suo stile mi si addice. Spero che faremo una grande stagione. Sono rimasto molto colpito quando sono arrivato; è un club molto professionale. Mi sento bene; sono in un club di altissimo livello.

De Zerbi vulcanico? Non credo che abbiate mai visto Simone Inzaghi. La prima volta in Italia, pensavo fosse pazzo. Ma in realtà, sono persone appassionate del loro lavoro. Forse in Francia sarà un po' sorprendente, ma sono davvero appassionati. Non vedo l'ora di iniziare l'avventura con l'allenatore. Il Mondiale è un obiettivo, ma non sono venuto all'OM per quello. Seguo l'OM da molto tempo, con un progetto ambizioso e interessante per me. Ho giocato nell'Inter. Sono qui perché Benatia mi ha convinto del progetto sportivo. Se sarò bravo, sarà l'allenatore a decidere. La cosa più importante è fare bene con l'OM. Se non avessi pensato che l'OM fosse in grado di fare grandi cose in Champions League, non sarei venuto qui. Abbiamo la squadra giusta. Ho seguito le partite dell'OM.

Ho lasciato casa molto giovane. A Lille ho chiamato i miei genitori. Sono partito per la Germania a 20 anni, ho iniziato allo Stoccarda, dove ho giocato. Al Bayern Monaco ho avuto la fortuna di vincere tutti i trofei. Poi sono arrivato nel miglior club italiano, ho vinto lo Scudetto. Ho esperienza, cercherò di trasmetterla ai giocatori. Sta a me dare consigli, ci sono diversi giocatori che hanno esperienza. A volte le partite impiegano molto tempo per stabilizzarsi. La cosa più importante è essere solidi in difesa".

(RMCSport)