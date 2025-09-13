Inter, Carlos Augusto: “Possiamo ancora fare una grande stagione. Sul 2-3…”

“Partite del genere sono decise dai dettagli. Non siamo riusciti a capire i momenti e rimanere attenti sui dettagli, che fanno la differenza. Abbiamo parlato di quello che è successo, sul 2-3 dovevamo capire il momento. Alle volte serve anche giocare male per vincere, conta purtroppo non aver vinto. Che messaggio dai ai tifosi dell'Inter? Noi come i tifosi vogliamo sempre vincere, purtroppo non siamo riusciti a trovare il risultato in cui speravamo. Stiamo lavorando tanto per tornare a vincere, giochiamo tutte le partite per farlo. Possiamo fare ancora una grande stagione, siamo all'inizio e possiamo tornare a vincere. Siamo un grande gruppo, siamo calciatori che hanno fatto tante partite in Serie A e sappiamo come uscire da questi momenti. Abbiamo già una partita in cui possiamo subito tornare a vincere per restituire morale alla squadra".