Massimiliano Allegri , allenatore del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna: "Oggi inizia praticamente la stagione visto che è stato chiuso il mercato il 1 settembre. Il Bologna ormai non è più una rivelazione, ha lavorato bene negli ultimi anni, è abituato a stare nelle zone alte della classifica. Serve grande attenzione e rispetto, hanno grande velocità, giocatori di grande tecnica e intensità. La prima in casa abbiamo perso con la Cremonese prendendo due gol evitabili, domani bisogna assolutamente fare meglio. Ora guardiamo avanti e pensiamo a domani, va vinta sul campo, indietro non si può andare".

MILAN GIÀ PRONTO? - "Domani c'è il Bologna, una gara che bisogna vincere. Bisogna rompere questa cosa del ko in casa con la Cremonese, bisogna iniziare a vincere in casa. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione, il club ha fatto un bel lavoro, ho un mix di giocatori più esperti e giovani. La squadra sta lavorando molto bene. Tutti abbiamo in testa che sarà un percorso difficile per tornare al nostro obiettivo: la Champions. La rosa ha il numero giusto per questa stagione, 19 giocatori di movimento e ragazzi giovani dell'Under 23 bravi che stanno con noi, si allenano e crescono. La cosa che mi piace molto e sono contento è come stiamo lavorando, c'è grande partecipazione dei ragazzi, tutti i giorni si lavora con grande voglia. A marzo dovremo essere stati bravi a lavorare bene per giocarci le nostre chance. Senza esaltarsi troppo quando vinciamo, senza deprimerci quando perdiamo, sperando di non perderne troppe visto che una l'abbiamo già persa. I ragazzi hanno un senso di responsabilità per la maglia, il club, i tifosi e loro stessi che è la cosa più importante".