Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna: "Oggi inizia praticamente la stagione visto che è stato chiuso il mercato il 1 settembre. Il Bologna ormai non è più una rivelazione, ha lavorato bene negli ultimi anni, è abituato a stare nelle zone alte della classifica. Serve grande attenzione e rispetto, hanno grande velocità, giocatori di grande tecnica e intensità. La prima in casa abbiamo perso con la Cremonese prendendo due gol evitabili, domani bisogna assolutamente fare meglio. Ora guardiamo avanti e pensiamo a domani, va vinta sul campo, indietro non si può andare".

MILAN GIÀ PRONTO? - "Domani c'è il Bologna, una gara che bisogna vincere. Bisogna rompere questa cosa del ko in casa con la Cremonese, bisogna iniziare a vincere in casa. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione, il club ha fatto un bel lavoro, ho un mix di giocatori più esperti e giovani. La squadra sta lavorando molto bene. Tutti abbiamo in testa che sarà un percorso difficile per tornare al nostro obiettivo: la Champions. La rosa ha il numero giusto per questa stagione, 19 giocatori di movimento e ragazzi giovani dell'Under 23 bravi che stanno con noi, si allenano e crescono. La cosa che mi piace molto e sono contento è come stiamo lavorando, c'è grande partecipazione dei ragazzi, tutti i giorni si lavora con grande voglia. A marzo dovremo essere stati bravi a lavorare bene per giocarci le nostre chance. Senza esaltarsi troppo quando vinciamo, senza deprimerci quando perdiamo, sperando di non perderne troppe visto che una l'abbiamo già persa. I ragazzi hanno un senso di responsabilità per la maglia, il club, i tifosi e loro stessi che è la cosa più importante".

