Impossibile agganciare il Napoli? Mi piace essere onesto, non posso pensare al Napoli. Posso pensare ora solo al PSV, per andare agli ottavi dobbiamo lottare, combattere e dimostrare che vogliamo essere lì. Dobbiamo continuare a lavorare così. Continuare a crescere sarebbe bellissimo, è l'idea di tutti. Ma non possiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare giorno dopo giorno.

Quale obiettivo vi state ponendo? E' chiaro, vogliamo andare in Champions l'anno prossimo e ora arrivare agli ottavi. Bisogna continuare come fatto nel secondo tempo di oggi. Non so da quanto tempo non perdiamo (tocca ferro del tavolo, ndr), ma bisogna continuare così. Noi più grandi dobbiamo fare capire anche ai più giovani come combattere, come sputare sangue in campo perché il calcio è questo".