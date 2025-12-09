Juventus, Spalletti: “In attacco bisogna fare di più. Mi arrabbio perché…”

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Pafos

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Pafos. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulle difficoltà del vostro attacco? — "I numeri sono quelli non desiderati sia a livello di risultati che individualità. Io ora ho più conoscenza dei giocatori e questo è fondamentale. Sono migliorate alcune cose e non siamo bravi a ripeterle spesso nelle partite. Dobbiamo fare e riconoscere di più alcune cose. Poi ho visto fare delle buone cose ai nostri attaccanti. Noi domenica abbiamo fatto un bellissimo gol e dobbiamo convincerci di questo e riproporlo".

Si aspettava queste difficoltà? — "Io ho le stesse certezze di quando ho accettato di venire a fare l'allenatore della Juve. Più conosco questa squadra e più mi arrabbio e mi tranquillizzo allo stesso tempo, mi fanno stare sull'ottovolante. Perché gliele vedi alcune cose e pensi, ormai si è presa e si farà più volte, si ripeterà e invece poi la si annulla e si riparte da capo. Ma per me non cambi niente. Le cose si affrontano e si cerca di trovare una spiegazione".

Questa squadra perde entusiasmo troppo facilmente? David ha bisogno di continuità? — "È un po' il rido e strillo di cui parlavo prima. A volte modificano quello che è il loro status. Ho avvisato i ragazzi perché adesso devo forzare di più. David ha bisogno di 5 partite? Anch'io ho bisogno di allenare 5 volte il Real o Barca per dimostrare che allenatore forte. Non funziona così".

