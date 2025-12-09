Josè Mourinho, allenatore del Benfica, è intervenuto in conferenza alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli di Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti:
"Assenze Napoli? Non fatemi ridere! Anch'io le ho ma non piango. E su Conte dico…"
"Il fatto di conoscere bene il Napoli può aiutare ma questo non vuol dire che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo molto diverso rispetto all'inizio del campionato. Purtroppo per noi però è così, perché mi piace di più come giocano ora rispetto a prima".
Il Napoli non ha Lukaku, ha tante assenze...—
"Non mi faccia ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso. Io ho delle assenze pesanti ma non voglio piangere. La panchina del Napoli è diversa, se vedete chi gioca dimenticate chi manca. Cambiando il sistema di gioco sono diventati una squadra migliore".
Cosa pensa delle squadre di Conte?—
"È impossibile pensare che le sue squadre siano scarse, c'è una compattezza e una consapevolezza tattica di altissimo livello. Lui è molto esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte. Dal punto di vista della preparazione è uno dei più bravi".
