Mourinho: “Assenze Napoli? Non fatemi ridere! Anch’io le ho ma non piango. E su Conte dico…”

Mourinho: “Assenze Napoli? Non fatemi ridere! Anch’io le ho ma non piango. E su Conte dico…” - immagine 1
Josè Mourinho, allenatore del Benfica, è intervenuto in conferenza alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli di Antonio Conte
Marco Macca
Josè Mourinho, allenatore del Benfica, è intervenuto in conferenza alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli di Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti:

Mourinho: “Assenze Napoli? Non fatemi ridere! Anch’io le ho ma non piango. E su Conte dico…”- immagine 2
Getty

"Il fatto di conoscere bene il Napoli può aiutare ma questo non vuol dire che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo molto diverso rispetto all'inizio del campionato. Purtroppo per noi però è così, perché mi piace di più come giocano ora rispetto a prima".

Il Napoli non ha Lukaku, ha tante assenze...

—  

"Non mi faccia ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso. Io ho delle assenze pesanti ma non voglio piangere. La panchina del Napoli è diversa, se vedete chi gioca dimenticate chi manca. Cambiando il sistema di gioco sono diventati una squadra migliore".

Mourinho: “Assenze Napoli? Non fatemi ridere! Anch’io le ho ma non piango. E su Conte dico…”- immagine 3

Cosa pensa delle squadre di Conte?

—  

"È impossibile pensare che le sue squadre siano scarse, c'è una compattezza e una consapevolezza tattica di altissimo livello. Lui è molto esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte. Dal punto di vista della preparazione è uno dei più bravi".

(Fonte: TMW)

