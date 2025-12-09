Josè Mourinho, allenatore del Benfica, è intervenuto in conferenza alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli di Antonio Conte

Marco Macca Redattore 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 16:47)

Josè Mourinho, allenatore del Benfica, è intervenuto in conferenza alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli di Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti:

"Il fatto di conoscere bene il Napoli può aiutare ma questo non vuol dire che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo molto diverso rispetto all'inizio del campionato. Purtroppo per noi però è così, perché mi piace di più come giocano ora rispetto a prima".

Il Napoli non ha Lukaku, ha tante assenze... — "Non mi faccia ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso. Io ho delle assenze pesanti ma non voglio piangere. La panchina del Napoli è diversa, se vedete chi gioca dimenticate chi manca. Cambiando il sistema di gioco sono diventati una squadra migliore".

Cosa pensa delle squadre di Conte? — "È impossibile pensare che le sue squadre siano scarse, c'è una compattezza e una consapevolezza tattica di altissimo livello. Lui è molto esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte. Dal punto di vista della preparazione è uno dei più bravi".

(Fonte: TMW)