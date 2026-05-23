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Juventus, Spalletti: “Voglio costruire un futuro importante qui. Domani serve partita degna”

Juventus, Spalletti: “Voglio costruire un futuro importante qui. Domani serve partita degna” - immagine 1
L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del decisivo derby contro il Torino
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del decisivo derby contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni:

Juventus, Spalletti: “Voglio costruire un futuro importante qui. Domani serve partita degna”- immagine 2
Getty Images

Cosa si aspetta dalla squadra?

—  

"Mi aspetto una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna dell'importanza della partita perché è un derby. Mi aspetto una bella reazione per una partita importante".

Si è dato una spiegazione sulle ultime prestazioni?

—  

"Il rammarico non è per le partite dove non siamo riusciti a vincere ma dove abbiamo giocato bene. Il rammarico è per non esser riusciti ad essere noi stessi e non aver fatto la mole di gioco che ci aveva contraddistinto in questo ultimo periodo".

Juventus, Spalletti: “Voglio costruire un futuro importante qui. Domani serve partita degna”- immagine 3

Sul suo futuro?

—  

"Non dipenderà da niente, perché programmare significa avere il coraggio di guardare oltre il risultato, perché c'è sempre progetto dietro e mettere le basi per creare un futuro come noi ci auspichiamo. Non cambia assolutamente nulla un punto in più o meno. Noi vogliamo creare la possibilità per lottare per qualcosa di importante a prescindere dalla Champions".

(Fonte: TMW)

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