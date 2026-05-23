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Juventus, Spalletti: “Voglio costruire un futuro importante qui. Domani serve partita degna”
L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del decisivo derby contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni:
Cosa si aspetta dalla squadra?—
"Mi aspetto una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna dell'importanza della partita perché è un derby. Mi aspetto una bella reazione per una partita importante".
Si è dato una spiegazione sulle ultime prestazioni?—
"Il rammarico non è per le partite dove non siamo riusciti a vincere ma dove abbiamo giocato bene. Il rammarico è per non esser riusciti ad essere noi stessi e non aver fatto la mole di gioco che ci aveva contraddistinto in questo ultimo periodo".
Sul suo futuro?—
"Non dipenderà da niente, perché programmare significa avere il coraggio di guardare oltre il risultato, perché c'è sempre progetto dietro e mettere le basi per creare un futuro come noi ci auspichiamo. Non cambia assolutamente nulla un punto in più o meno. Noi vogliamo creare la possibilità per lottare per qualcosa di importante a prescindere dalla Champions".
(Fonte: TMW)
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