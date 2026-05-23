"Mi aspetto una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna dell'importanza della partita perché è un derby. Mi aspetto una bella reazione per una partita importante".

Si è dato una spiegazione sulle ultime prestazioni?

"Il rammarico non è per le partite dove non siamo riusciti a vincere ma dove abbiamo giocato bene. Il rammarico è per non esser riusciti ad essere noi stessi e non aver fatto la mole di gioco che ci aveva contraddistinto in questo ultimo periodo".