L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Pisa. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore bianconero:
Juventus, Spalletti: “Del mio futuro ho già parlato col club. Sul rinnovo di McKennie…”
Su cosa bisogna lavorare per fare un grande finale di stagione?—
"Io sono convinto che faremo delle grandi cosi perché in un momento di difficoltà abbiamo fatto vedere delle cose da squadra vera. La squadra vera si vede nei momenti difficoltà e siccome ci sono capitati tanti episodi tutti insieme questo mi fa ben sperare per quanto riguarda il finale di campionato".
È stupito della fiducia incondizionata nei suoi confronti?—
Siamo tutti attenti e con la postura verso quella direzione lì, guardiamo tutti là. Conta il gruppo. Pensare al futuro... ne parleremo questa settimana. Siamo legati al periodo, siamo legati a tutto. E poi ne parleremo del mio futuro, del futuro della Juventus, con tutta tranquillità. Senza nessuno stress. Conta quello che sta facendo la squadra. Del mio contratto se ne è già parlato con la società, ci siamo imposti di lasciare la porta aperta quando si passa così ci vediamo".
Quanto è stato importante per lei il rinnovo di McKennie?—
"La Juventus sta facendo vedere la programmazione per prepararsi ad un futuro corretto perché McKennie è un giocatore forte, fortissimo. Lui è un bravo ragazzo e una bella persona perciò mi sarei meravigliato se la società avesse fatto un pensiero diverso, ma la società la pensa come me su McKennie".
(Fonte: TMW)
