Juventus, Spalletti: “Del mio futuro ho già parlato col club. Sul rinnovo di McKennie…”

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Pisa
Marco Macca
Marco Macca 

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Pisa. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore bianconero:

Su cosa bisogna lavorare per fare un grande finale di stagione?

—  

"Io sono convinto che faremo delle grandi cosi perché in un momento di difficoltà abbiamo fatto vedere delle cose da squadra vera. La squadra vera si vede nei momenti difficoltà e siccome ci sono capitati tanti episodi tutti insieme questo mi fa ben sperare per quanto riguarda il finale di campionato".

È stupito della fiducia incondizionata nei suoi confronti?

—  

Siamo tutti attenti e con la postura verso quella direzione lì, guardiamo tutti là. Conta il gruppo. Pensare al futuro... ne parleremo questa settimana. Siamo legati al periodo, siamo legati a tutto. E poi ne parleremo del mio futuro, del futuro della Juventus, con tutta tranquillità. Senza nessuno stress. Conta quello che sta facendo la squadra. Del mio contratto se ne è già parlato con la società, ci siamo imposti di lasciare la porta aperta quando si passa così ci vediamo".

Quanto è stato importante per lei il rinnovo di McKennie?

—  

"La Juventus sta facendo vedere la programmazione per prepararsi ad un futuro corretto perché McKennie è un giocatore forte, fortissimo. Lui è un bravo ragazzo e una bella persona perciò mi sarei meravigliato se la società avesse fatto un pensiero diverso, ma la società la pensa come me su McKennie".

(Fonte: TMW)

