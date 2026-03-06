FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Milan-Inter, sabato la conferenza di Cristian Chivu: l’orario e dove vederla

partite

Milan-Inter, sabato la conferenza di Cristian Chivu: l’orario e dove vederla

Milan-Inter, sabato la conferenza di Cristian Chivu: l’orario e dove vederla - immagine 1
Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Dopo il pareggio contro il Como nella semifinale d'andata della Coppa Italia, l'Inter si prepara a scendere in campo nel secondo derby della stagione. La partita contro il Milan, valida per la 28.a giornata di Serie A, si giocherà a San Siro domenica 8 marzo alle 20:45.

Milan-Inter, sabato la conferenza di Cristian Chivu: l’orario e dove vederla- immagine 2
Getty Images

Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma al BPER Training Centre di Appiano Gentile. L'appuntamento è per sabato 7 marzo alle 14:15. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.

(inter.it)

Leggi anche
Fabregas: “Quante volte l’Inter ha fatto 0,07 xG? A Milano ce la giochiamo, nulla è...
Presidente AIC: “Bastoni ha ammesso l’errore, accanimento eccessivo forse dovuto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA