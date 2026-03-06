Dopo il pareggio contro il Como nella semifinale d'andata della Coppa Italia, l'Inter si prepara a scendere in campo nel secondo derby della stagione. La partita contro il Milan, valida per la 28.a giornata di Serie A, si giocherà a San Siro domenica 8 marzo alle 20:45.
Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa
Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma al BPER Training Centre di Appiano Gentile. L'appuntamento è per sabato 7 marzo alle 14:15. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.
(inter.it)
