Aleksandar Kolarov, intervenuto in conferenza stampa al termine di Bologna-Inter, ha commentato al posto di Chivu quanto accaduto nei 90' di oggi. Qui le sue considerazioni: "Dimarco non ha crossato? Ma è entrato molto dentro il campo e faceva parte del nostro piano partita. Ci sono partite non allenanti in campionato? Il Bologna ha fatto un primo tempo di grande intensità, noi abbiamo faticato un pochino, poi abbiamo alzato la nostra intensità e l'abbiamo portata a casa giocando un gran calcio. L'Inter fatica in Europa per i risultati, ma a Madrid e nei primi 60' col Bruges la squadra ha fatto quello che doveva fare, prima di perdere un pochino le misure. Della Champions parlerà poi meglio il mister martedì".

Cosa avete detto ai giocatori nell'intervallo?"I nostri sono talmente forti e ben consapevoli della loro forza. Va detto che c'è anche un avversario in una partita, non giochiamo da soli. Il Bologna ha messo tanta intensità, non si tratta solo di atteggiamento. Abbiamo alzato abbastanza l'intensità e quello ha fatto la differenza. I nostri sono forti e sanno quanto sono importanti le partite in trasferta in Italia".

Ci sono giocatori che rendono meglio da subentranti?“Rendono bene sempre i nostri giocatori. A volte capitano partite giocate meno bene, ma la nostra rosa è forte. Anche in allenamento non smettono mai di voler migliorare, la nostra fortuna è avere giocatori così”.

Errori in fase difensiva nel primo tempo?“Fanno parte del gioco. Non è bravo colui che non sbaglia, ma quello che sbaglia meno. Non la vedo come te, non mi è sembrato così negativo il primo tempo, il gol è arrivato con un errore, ma se ogni partita segniamo tre gol non la vedo così male. Avrei firmato subito di vincere 3-1. Sappiamo su cosa migliorare, abbiamo poco tempo, ma siamo consapevoli del lavoro da fare”.