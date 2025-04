Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, nella conferenza stampa alla vigilia del Klassiker contro il Borussia Dortmund è tornato sul confronto di Champions League perso contro l'Inter : "Non abbiamo ancora perso, abbiamo il ritorno. C'è un Klassiker contro il Dortmund, e c'è una storia tra i due club. Come è andata la scorsa stagione in questa partita è una motivazione in più per noi. Non ci manca quello, né l'energia: avremo bisogno anche dei tifosi, sono carichi".

"Neuer? Vedremo la prossima settimana. Non vogliamo mettergli pressione, è esperto e sa quando è pronto. Per quanto riguarda Pavlovic e Coman, si alleneranno oggi e poi vedremo. Non mi aspetto cambiamenti per domani rispetto alla squadra che ha giocato contro l'Inter. Siamo in una fase della stagione in cui tutto conta, ogni momento, ogni minuto. Non possiamo dare priorità: tutto è importante e ha la sua priorità".