La conferenza stampa dell'argentino nel MD-1 di Champions League: domani la sfida all'Inter al Riyad Metropolitano

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 17:20)

Madrid si prepara ad accogliere l'Inter per la gara di Champions League in programma domani sera. In attesa dell'arrivo dei nerazzurri, è il momento delle parole dei protagonisti della squadra di casa. Diego Simeone, allenatore dell'Atletico ed ex nerazzurro, alza il sipario sulla sfida in conferenza stampa. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Spagna.

Che Inter ti aspetti?

"L'Inter è una squadra che gioca molto bene, ha personalità e ben chiaro il modo con cui attaccare. Ha una rosa incredibile. Ho visto la partita col Milan, è stata propositiva in tutta la partita. Non è riuscita a concretizzare quanto creato, ma avrebbe potuto tranquillamente vincere. Il Milan ha difeso in maniera compatta, avrebbe meritato l'Inter. In Champions i numeri parlano chiaro. Dobbiamo portare la partita dove sappiamo che possiamo fargli male".

Domani test importante.

“Tutte sono importanti, a prescindere dall’avversario. Stiamo lavorando per crescere, sappiamo in cosa bisogna crescere”.

Servirà il sostegno dei tifosi.

"Sono stati cruciali sempre per noi, sono un sostegno e una forza incredibile. Vogliamo che ci accompagnino, che stiano accanto alla squadra".

Avete già battuto l’Inter. Domani sarà più dura di due anni fa?

“Ci saranno calciatori che ripeteranno la stessa partita di due anni fa. Le partite non sono tutte uguali, l’allenatore è cambiato e ha cambiato alcune situazioni. Mi piace molto la rosa dell’Inter, è fantastica. Ha un turnover straordinario, tutti quelli entrati nel secondo tempo col Milan sono giocatori importanti. Hanno un valore importante”.

Oblak e Giuliano Simeone?

“Sono appena tornato dallo spogliatoio, non ho parlato col medico. Vedrete se ci saranno”.

C'è bisogno di titoli?

"Quando i superiori mi chiedono cose, cerco sempre di raggiungerle".

Sei ancora convinto che allenerai l'Inter?

"Non dipenderà da me, ma mi immagino un periodo all'Inter nel mio cammino di allenatore".

In cosa è cambiata l'Inter con il nuovo allenatore?

“Dire in cosa è migliorata l’Inter non posso, qualcosa però è cambiato. Voi lo vedete in tutte le partite”.

Preoccupato che l'Inter venga da una sconfitta?

"Chiaro che dopo la sconfitta in un derby l'Inter voglia tornare a vincere subito in Champions League. E' una delle squadre candidate a vincere il campionato in Italia e in Champions a essere forte come sta dimostrando".