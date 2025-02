"Sono contento perché abbiamo giocato contro la prima in classifica, facendo un grande partita. Il Napoli è una squadra forte, con giocatori bravi tecnicamente e con loro sono sempre partite difficili. Hanno una consistenza incredibile, un allenatore esperto. Noi siamo giovani e si deve crescere. Abbiamo preso due gol evitabili e per questo mi dispiace, ma sono contentissimo per la prestazione della squadra, questo deve essere un ulteriore step. Dobbiamo ancora togliere qualche fragilità". Così Marco Baroni , tecnico della Lazio, in conferenza stampa dopo il pari contro il Napoli.

L'allenatore, poi, sottolinea come la volontà sia sempre quella di "emozionare, noi vogliamo farlo fino alla fine lottando e combattendo cercando sempre il gioco. Noi siamo una squadra che non ha la capacità di fare partite attendiste, ci assumiamo qualche rischio anche se quello di Provedel forse è stato un po' eccessivo. Ma al di là di quello, perché gli errori sono mia responsabilità e non dei giocatori, noi non possiamo tirare pallonate perché non abbiamo struttura fisica", prosegue.