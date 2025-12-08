LIVE FCIN1908/ Inter-Liverpool, la conferenza stampa di Thuram alla vigilia

Il calcio d’inizio della sfida con il Liverpool si avvicina. L’Inter si è ritrovata questa mattina ad Appiano per la rifinitura alla vigilia della gara. Ora è il momento delle conferenze stampa dalla sponda nerazzurra: con Cristian Chivu ci sarà Marcus Thuram. Qui le sue considerazioni, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it.