LIVE FCIN1908/ Inter, Sommer: “Situazione migliorata col duro lavoro”

Il portiere svizzero al fianco dell'allenatore nerazzurro nella conferenza stampa alla vigilia del terzo impegno di Champions League

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 19:22)

Torna a parlare Yann Sommer. Il portiere svizzero, reduce da un clean sheet accumulato in casa della Rome nell'ultimo turno di campionato, è al fianco di Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia di St.Gilloise-Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a Bruxelles:

Che atmosfera si respira nello spogliatoio?

"E' stata sempre bella. Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, ma ci siamo sempre detti di stare tranquilli. Abbiamo lavorato duramente e la situazione è migliorata. Abbiamo fatto una partita importante a Roma, ora torniamo a concentrarci sulla Champions. Domani sarà importante".

La difesa è migliorata e Akanji si è inserito molto bene.

“Contro la Juventus ho fatto due errori, qualche volta succede. Abbiamo trovato poi un equilibrio migliore negli ultimi mesi, questo è molto importante. Akanji ha portato serenità e qualità, siamo molto felici di averlo. La squadra lavora molto bene, si è visto contro la Roma. Abbiamo difeso molto forte, con energia incredibile. Per questo ci siamo abbracciati dopo, dobbiamo fare altrettanto bene”.

Quanto sposta una linea difensiva più alta per te?

“Quando siamo più alti, cambia anche la mia posizione dietro. Mi piace come abbiamo difeso nelle ultime partite, siamo aggressivi quando perdiamo la palla. E’ molto importante. Quando siamo più alti abbiamo meno metri da fare per riconquistare la palla, è un grande lavoro della squadra. Abbiamo dimostrato che possiamo giocare anche più bassi come contro la Roma, non cambia niente”.

Siete più tranquilli adesso?

"No, non mi piace essere più tranquillo. Abbiamo una motivazione molto grande, vogliamo fare una grande stagione e vincere tante partite. Abbiamo visto contro la Roma, non è mai facile. Dobbiamo lavorare tanto per ottenere più punti possibili".

Cosa pensi dell’Union?

“Prima di questa gara non li conoscevo tanto, ma sono una buona squadra e siamo pronti. Hanno carattere, un nuovo e giovane allenatore. Tatticamente sono molto intelligenti, per noi sarà una gara interessante”.

La delusione è diventata ulteriore motivazione per voi?

"E' chiaro. L'anno scorso è stata dura per tutti, ma questo è il calcio. Una grande squadra dopo un momento così si rialza, come abbiamo fatto noi. Lavoriamo con il nuovo mister per fare meglio quest'anno, però step by step. Questo è importante. Sono convinto che questa squadra sempre avrà grande chance di vincere titoli".