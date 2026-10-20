Tocca al difensore nerazzurro accompagnare Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk di Champions League
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La missione domani è invertire la rotta. L'Inter ospiterà al Meazza lo Shakhtar Donetsk nel terzo impegno del girone di Champions League, per ora affrontato con un rendimento non soddisfacente. I nerazzurri sperano di sbloccarsi e muovere la classifica con una vittoria che cancellerebbe almeno in parte la delusione per le due sconfitte rimediate finora contro Real Madrid e Club Brugge. In conferenza stampa al fianco di Cristian Chivu alla vigilia dell'incontro c'è Alessandro Bastoni: qui le sue parole raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it ad Appiano Gentile.
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