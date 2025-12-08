Liverpool, Slot: “Salah non tornerà più? Non ne ho la più pallida idea. L’Inter di Chivu…”

Le parole dell'allenatore del Liverpool in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con l'Inter

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Liverpool. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza.

"Non so se Salah si riferisse a me, posso solo provare a immaginare, ma è giusto che ne parli lui. Gli abbiamo comunicato che non sarebbe partito con noi in trasferta, è l'unica comunicazione che abbiamo avuto. Prima di sabato avevamo parlato parecchio. Non penso che il rapporto sia incrinato, non è stata la mia sensazione, almeno fino a sabato sera.

Capita che i calciatori non amino più l'allenatore quando non sono utilizzati, ma lui è stato in sintonia con il mio staff. Mi ha lasciato un po' sorpreso quel commento. Ripeto, però, non è la prima volta che qualcuno si lamenta per non aver giocato. Siamo qui alla vigilia di una grande partita, molto importante, contro l'Inter. Sono passate appena 36 ore dal 3-3 contro il Leeds, potete immaginare che ho provato a lavorare sulla partita di domani, siamo concentrati su questo. Poi torneremo a penare a Salah. C'è sempre possibilità di tornare".

Come ha reagito oggi?

"Ha avuto una reazione piuttosto breve".

Come mai si è ritrovato in panchina nelle ultime tre partite?

"Noi in quanto squadra abbiamo faticato in stagione, ho cercato una soluzione con altre strategie. Siamo stati molto vulnerabili, ho deciso di impiegare un centrocampista in più contro il West Ham e abbiamo vinto la partita. Anche contro il Leeds abbiamo giocato contro un 5-3-2, optando noi con un 4-4-2. Avrei potuto anche giocare con Salah sulla destra, ma ho preferito giocare con un altro".

E' stata l'ultima partita di Salah con il Liverpool?

"Non ne ho la più pallida idea in questo momento, non sono in grado di rispondere".

Tu come ti senti?

"Non penso che la mia autorità sia stata minata.

Cosa intendeva quando si è detto tradito?

“Non abbiamo parlato di questo con Salah, non me l’ha spiegato. Solitamente io sono calmo ed educato, ma non vuol dire che io sia debole. Spettava a noi rispondere dopo quelle parole: per questo non è qui. Non credo le sue parole siano dipese soltanto dallo scarso utilizzo. Magari non è questa la motivazione, dovrei provare a indovinare. Ha il diritto di pensare certe cose, ma non di parlare così con i media. Noi abbiamo diritto di reagire come abbiamo fatto”.

Inter reduce da una bella serie di vittorie. Quali difficoltà?

“Sono molto forti, fanno molto bene in Serie A e in Champions League. Vengono da due finali in tre anni, l’altra invece sono usciti ai rigori agli ottavi. Giocheremo contro una squadra molto forte. L’Inter è forte, esperta e ha tanta qualità”.

Gakpo e Chiesa non ci sono?

“Federico è ammalato. Monitoriamo la situazione. Se dovesse riprendersi in maniera molto veloce, anche se i medici non pensano che possa viaggiare domani. Gakpo invece si è fatto male nell’ultima partita. Cosa ha Chiesa? Non so se volete sapere davvero cosa abbia, ma sta male".

Quali differenze nell'Inter di quest'anno rispetto a Inzaghi?

"Stesso modulo, ho visto più somiglianze. L'undici titolare è più o meno lo stesso. Ha cambiato qualcosa, ma vedo più somiglianze che differenze. Credo sia anche naturale quando prendi le redini di una squadra che viene da finali di Champions".

Cosa pensi di Chivu e del suo stile di gioco?

"Se penso a Chivu, penso al calciatore. L'ho anche incontrato da avversario in campo, ottimo difensore, a suo agio palla al piede. La squadra si difende in maniera molto aggressiva, più di ogni altra al mondo. Sono anche capaci di partire dal basso, le sue caratteristiche si vedono anche in campo".

Quando potrà tornare in nazionale Chiesa?

“Non è facile rispondere. Non credo spetti a me decidere chi dovrebbe giocare in nazionale. Sono molto contento di vedere che Chiesa sia a suo agio quest’anno. Ha avuto meno difficoltà dell’anno scorso, di conseguenza ha avuto un minutaggio maggiore. Quando è sceso in campo ha avuto diversi momenti positivi. Spetta a Gattuso decidere se convocarlo o meno”.