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PSG, Luis Enrique: “Con l’Inter abbiamo meritato di vincere, ma non credo che ci fosse…”

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L'allenatore del PSG, Luis Enrique, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro l'Arsenal
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'allenatore del PSG, Luis Enrique, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro l'Arsenal. Ecco le sue dichiarazioni:

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"Ogni volta che vediamo la gioia dei nostri tifosi, è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che dobbiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro. Se parliamo di finali, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter (5-0 in finale) della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello delle due squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa. Ma questi elementi sono sempre importanti".

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"Abbiamo meritato di vincere la competizione la scorsa stagione. Le strutture del club e il livello dei giocatori ci hanno aiutato a raggiungere questo successo. Domani c'è un altro trofeo in palio. Sapete quanto è forte l'ambizione di vincere un secondo titolo? È ancora più grande".

(Fonte: Sport Mediaset)

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