Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
partite
PSG, Luis Enrique: “Con l’Inter abbiamo meritato di vincere, ma non credo che ci fosse…”
L'allenatore del PSG, Luis Enrique, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro l'Arsenal. Ecco le sue dichiarazioni:
"Ogni volta che vediamo la gioia dei nostri tifosi, è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che dobbiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro. Se parliamo di finali, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter (5-0 in finale) della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello delle due squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa. Ma questi elementi sono sempre importanti".
"Abbiamo meritato di vincere la competizione la scorsa stagione. Le strutture del club e il livello dei giocatori ci hanno aiutato a raggiungere questo successo. Domani c'è un altro trofeo in palio. Sapete quanto è forte l'ambizione di vincere un secondo titolo? È ancora più grande".
(Fonte: Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA