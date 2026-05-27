Niente da fare per Stefan De Vrij: il difensore dell'Inter non parteciperà al Mondiale 2026. Ronald Koeman, ct dell'Olanda, ha spiegato in conferenza stampa i motivi che lo hanno portato a escludere il centrale nerazzurro: "Ancora una volta, abbiamo dovuto affrontare il problema della condizione fisica dei giocatori. Purtroppo, sono troppi. Non potevamo lasciarli tutti a casa. De Ligt, Emegha e De Vrij si sono infortunati. De Vrij? Dagli esami è emerso che c'è una lesione e che avrebbe avuto bisogno di dodici-quattordici giorni per tornare a disposizione. Arriva da un periodo con poche partite nelle gambe. Probabilmente è anche questo il motivo per cui incappa in questo tipo di infortuni. Purtroppo, quindi, siamo stati costretti a depennarlo dalla lista".