Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
partite
De Vrij salta il Mondiale. Koeman spiega: “Ecco perchè non l’ho convocato”
Niente da fare per Stefan De Vrij: il difensore dell'Inter non parteciperà al Mondiale 2026. Ronald Koeman, ct dell'Olanda, ha spiegato in conferenza stampa i motivi che lo hanno portato a escludere il centrale nerazzurro: "Ancora una volta, abbiamo dovuto affrontare il problema della condizione fisica dei giocatori. Purtroppo, sono troppi. Non potevamo lasciarli tutti a casa. De Ligt, Emegha e De Vrij si sono infortunati. De Vrij? Dagli esami è emerso che c'è una lesione e che avrebbe avuto bisogno di dodici-quattordici giorni per tornare a disposizione. Arriva da un periodo con poche partite nelle gambe. Probabilmente è anche questo il motivo per cui incappa in questo tipo di infortuni. Purtroppo, quindi, siamo stati costretti a depennarlo dalla lista".
"È stato difficile. Nelle ultime settimane non conoscevamo lo stato di forma di ogni singolo giocatore. Questa è la grande differenza rispetto al mio primo periodo alla guida della squadra, quando la situazione era molto meno critica. Da Euro 2024, è stata una costante. È assurdo dover fare a meno di tre difensori centrali per infortunio (De Ligt, De Vrij e Timber). Questo non ha ripercussioni su nessun altro ruolo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA