Nella sala stampa di San Siro va in scena la conferenza stampa post Assemblea dei Soci. Fcinter1908 è presente all'evento. Prende la parola il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta: "I lavori dell'Assemblea sono stati svolti come sempre in un clima di grande tranquillità, c'era solo da modificare un ordine del giorno dello statuto, che riguardava la possibilità di fare assemblee online. La cosa essenziale è l'ingresso nel cda di 3 persone: Max Catanese, che fa già parte della nostra società, e due figure importanti come la dottoressa Claudia D'Arpizio e Diego Gigliani. Due persone che entrano in consiglio su indicazione della proprietà per dare un ulteriore apporto al nostro management per raggiungere obiettivi che tutti noi vogliamo raggiungere. Professionisti importanti, che ci aiutano a migliorare il nostro livello di competenze".