L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro contro il Napoli
Marco Macca 

L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Le ultime partite sono andate molto bene...

"Domani affrontiamo la squadra che meritatamente ha vinto lo Scudetto, che ha fatto un mercato importante e che quest'anno è la favorita. Poi Conte è bravissimo a far rendere al meglio tutti i giocatori. Noi dobbiamo essere bravi a sovvertire i numeri del Napoli, sia per le loro ultime 26 partite che per il trend casalingo dello scontro diretto a San Siro. Dovremo essere bravi a rovesciare questi numeri".

Come si definisce questo big match?

"Per noi sarà un test importante. Siamo in una buona condizione, fisica e mentale. Abbiamo recuperato anche Leao che sarà a disposizione. Stanno crescendo anche gli ultimi arrivati. Più il tempo passa, più ci conosciamo, più miglioriamo".

C'è il vantaggio di giocare una volta a settimana?

"Quella di domani è un big match contro quella che l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Si lavora perché comunque il Milan debba giocare la Champions di mercoledì o martedì o giovedì. Il Milan deve giocare quella competizione. Preferisco giocare ogni tre giorni che giocare una partita a settimana".

