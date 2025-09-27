L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:
Milan, Allegri: "Il Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto meritatamente. Noi dobbiamo…"
Le ultime partite sono andate molto bene...—
"Domani affrontiamo la squadra che meritatamente ha vinto lo Scudetto, che ha fatto un mercato importante e che quest'anno è la favorita. Poi Conte è bravissimo a far rendere al meglio tutti i giocatori. Noi dobbiamo essere bravi a sovvertire i numeri del Napoli, sia per le loro ultime 26 partite che per il trend casalingo dello scontro diretto a San Siro. Dovremo essere bravi a rovesciare questi numeri".
Come si definisce questo big match?—
"Per noi sarà un test importante. Siamo in una buona condizione, fisica e mentale. Abbiamo recuperato anche Leao che sarà a disposizione. Stanno crescendo anche gli ultimi arrivati. Più il tempo passa, più ci conosciamo, più miglioriamo".
C'è il vantaggio di giocare una volta a settimana?—
"Quella di domani è un big match contro quella che l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Si lavora perché comunque il Milan debba giocare la Champions di mercoledì o martedì o giovedì. Il Milan deve giocare quella competizione. Preferisco giocare ogni tre giorni che giocare una partita a settimana".
