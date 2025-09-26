ZHEGROVA - "A che punto è la sua condizione? Nulla di particolare, sta lavorando".

VLAHOVIC - "Quanto mi mette in difficoltà? Non c'è risposta, della sua media sono contento. Ho 3 attaccanti forti, si scegli in base ad avversario, allo stato di forma. Bisogna sbagliare il meno possibile, chi dall'inizio, chi a gara in corso. A volte siamo partiti con due, si può anche giocare con 3".

CONDIZIONE - "Non sono preoccupato, ho fiducia. È un calcio diverso giocando una partita o tre a settimana. È un dato di fatto. Un allenatore deve essere ancora più bravo nel fare le scelte e tenere tutti dentro. A certi giocatori non vuoi rinunciare mai, poi durante la partita ti rendi conto che era meglio cambiare. Bisogna sbagliare il meno possibile. Certi giocatore possono anche giocare 50 partite senza problemi, altri non possono. Tutti abbiamo questi problemi, va accettato".

ADZIC - "Può giocare sia davanti che dietro, sta molto bene ha fatto quel bel gol. Ha una testa pulita, lo vedo bene".

CAMBIASO - "Mediano? Sì può fare la mezzala, ha un cervello diverso. Da terzino, da quinto vede le cose anche da centrocampista. Ogni tanto va in mezzo, io gli lascio libertà. Un giocatore di primissimo livello deve avere più costanza, su questo deve lavorare e crescere, dipende sempre da lui. Potenzialmente è da migliori club al mondo, io ci credo, ma deve decidere lui. Se decide può giocare anche nel Real Madrid, nel City, nel Liverpool, ma lo deve dire lui".

KOOPMEINERS - "Se vedete i centrocampisti, io li faccio giocare tutti. Locatelli, Thuram, McKennie, Adzic... Lì si può crescere. Tutti quelli che stanno giocando in questi ruoli stanno lavorando con grande voglia per dare sempre qualcosa di più".

DUE PUNTE - "Si sta lavorando sulla strada tracciata".

CONTE - "Non ci sentiamo, ci siamo visti in passato. Basta vedere la bacheca dei trofei e non devi commentare nulla sia su lui che su Allegri. Due persone vere, giuste, che fanno bene al calcio. Diversi nel modo di allenare, ma grandi allenatori. Un bene del calcio italiano".