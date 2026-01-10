Niclas Fullkrug , nuovo attaccante del Milan, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa: "Obiettivo scudetto? Penso che sia giusto esporsi parlando dell'obiettivo quarto posto, l'anno scorso è stato mancato. Il Milan per la sua storia deve essere in Champions. Mi piace concentrarmi sulle cose su cui posso avere un impatto: tutto quello che è più lontano non lo considero. Voglio vincere la prossima partita aiutando la squadra a vincere. Se prendiamo 3 punti siamo 3 punti più vicini all'obiettivo finale. Quello che poi arriva a fine stagione lo vedremo. Più partite vinceremo e più avremo possibilità di coronare la stagione con un grande successo".

"Sì, certo. Sono venuto qua e non sono andato altrove perché mi ha convinto il Milan e volevo venire qua. Mi sento completamente a mio agio. È una squadra che ha un grande valore emotivo, una squadra molto amata. Voglio giocare per squadre prestigiose, per me è una pressione positiva da gestire, spero di continuare così anche in futuro. È bello giocare in una squadra di successo e che non è mai soddisfatta per un pareggio. In molte partite siamo favoriti e dobbiamo essere all'altezza: comporta molto lavoro, ma questa è una squadra che vuole assumersi questo ruolo e io mi sento adatto. In Nazionale ho fatto buone prestazioni ma ho perso un po' di terreno, ho dovuto rifiutare delle chiamate a causa infortuni. Spero di tornare ad essere a disposizione in modo regolare per poter continuare da dove ho smesso. Ho una quota gol in Nazionale molto alta, adoro la Germania ed è un obiettivo fondamentale per me".