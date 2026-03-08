Milan, Allegri: “Scudetto? Inter rimane nettamente favorita. I punti di distacco…”

Le parole dell'allenatore rossonero al triplice fischio del derby di Milano disputato questa sera a San Siro

Daniele Vitiello Redattore/inviato 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 23:41)

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni dei cronisti in sala stampa al termine del derby con l'Inter di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "I ragazzi hanno fatto una buona partita, nel primo tempo abbiamo avuto ritmi alti e nel secondo siamo un po' calati. Loro hanno avuto una buona occasione con Dimarco, poi sulle palle inattive sono sempre pericolosi. Stasera non era facile, venivamo da due partite in casa in cui avevamo fatto appena un punto. I ragazzi hanno giocato con tranquillità e veniamo da due partite ora senza subire gol. Bisogna ancora migliorare, perché negli ultimi 25 metri potevamo fare cose migliori. Ci manca una vittoria in meno per il nostro obiettivo, non era facile".

Estupinian ha risposto bene.

"Il gol è un premio che si era assolutamente meritato. L'ho scelto perché è un giocatore ottimo, anche domenica a Cremona era entrato bene. Si è meritato il gol facendo una buona partita".

Inter andata più forte quest'anno?

"L'Inter ha fatto 22 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Sta facendo un campionato importante, è e rimane nettamente favorita per il campionato. Noi ci prendiamo la vittoria dopo le ultime due partite non buone in casa".

Ci sono sette punti tra Inter e Milan come racconta la classifica?

"Ci sono perché l'Inter li merita. Alla fine nel campionato una volta fai un risultato che magari non meriti e un'altra volta va diversamente, ma la classifica rispecchia i valori delle squadre".

Sei stato uomo copertina in settimana.

"Avete parlato voi, non io. Ai ragazzi ho chiesto di fare una grande prestazione e loro hanno risposto da gruppo vero, da squadra vera. Deve esserci questo spirito, tutti dobbiamo avere l'obiettivo di giocare la Champions l'anno prossimo. Dobbiamo essere contenti della vittoria, ma non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Stasera contenti, domani contenti, ma martedì dobbiamo già cancellare il derby e pensare alla Lazio, altrimenti domenica saremo punto e a capo. Il Milan deve lottare per i primi quattro posti, lo stiamo facendo, ma è ancora lunga".