Inter, Akanji: “Reazione nella ripresa ma senza creare. Estupinian sul gol…”

Dalla sponda nerazzurra, oltre alle parole di Cristian Chivu, arrivano anche quelle di Manuel Akanji in conferenza stampa. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it dopo Milan-Inter di stasera: "Abbiamo perso troppe palle nella nostra metà campo e duelli all'inizio, mentre nella ripresa abbiamo avuto una reazione. Abbiamo provato a creare opportunità, ma non è arrivato il pareggio".
Le parole del calciatore nerazzurro al triplice fischio del derby di Milano disputato questa sera a San Siro
Cosa avete sbagliato sul gol?
"Devo rivedere l'azione. Potevamo far gol prima con la grande occasione per Mkhitaryan. Estupinian sul gol era molto solo, vedremo cosa abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto un buon lavoro in fase difensiva, poi quando sbagli un'opportunità contro le grandi squadre ti castigano".
