La strategia del tecnico del Como contro l'Inter
La semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter ci lascia principalmente una considerazione. I giochi sono tutti rimandati al ritorno, a San Siro, quando la primavera sarà ormai inoltrata. Un pareggio che, alla fine, accontenta tutti. In casa del Como si sottolineano gli aspetti positivi visti nella gara contro l'Inter, analizzando le parole di Cesc Fabregas.

La Provincia di Como sottolinea in modo particolare alcune dichiarazioni di Fabregas a proposito della strategia utilizzata nel match con l'Inter: «Avremmo dovuto osare di più? No, se poi pressando più alto loro ci avessero segnato io non avrei dormito per settimane. Loro ci aspettavano, noi invece abbiamo fatto esattamente la partita che ci eravamo proposti di fare. Mi piacerebbe sapere quante sono le squadre che riescono a fermare in questo modo l’Inter. L’Inter ha fatto 0,07 nel dato dei gol attesi (i cosiddetti “expected goals”), quante volte in questi anni è successo? Oggi anche se giochi contro la squadra più scarsa del mondo, almeno due tiri te li fa, l’Inter con noi non lo ha fatto, non è arrivata alla porta. Poi certo, parlare dopo è facile... Voi avete visto tante squadre che fanno contro l’Inter quello che abbiamo fatto noi? Io sono molto contento della prestazione, poi ci sarà gente che la pensa in modo diverso, io accetto tutto»".

 

