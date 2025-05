Mosconi: “Tifo Inter fin da bambino, sognavo di vincere uno scudetto. U23? Mi piacciono le sfide”

Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter Primavera, ha parlato in conferenza stampa dopo la conquista del titolo di categoria : "L'infortunio in semifinale? La paura è stata tanta, ho preso una bella legnata sulla schiena, ma nella mia testa sapevo già che i miei compagni ce l'avrebbero messa anche per me. Poi ho parlato anche con il mister, è andata bene!".

"Per affrontare la Youth League la coesione del gruppo fa la differenza. Siamo usciti con il Trabzonspor per un episodio, siamo usciti a testa alta, ogni partita eravamo lì. Abbiamo fatto 8 vittorie su 8, poi siamo usciti".

Ti senti pronto per il salto di categoria in U23?

"Questa estate dovrò lavorare tanto dal punto di vista di testa e fisico, sono un nano... In Serie C ci sono 30enni e 35enni, sarà un campionato difficile, ma a me piacciono questo tipo di sfide. Mi allenerò ogni giorno per riuscire ad affrontare la categoria. Un messaggio per la Prima Squadra? Auguro un in bocca al lupo a tutti loro, spero che vincano la Champions, tifo Inter fin da bambino".