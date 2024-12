Le parole del tecnico della Juventus: "Veniamo da alcune partite che non abbiamo vinto. In alcune abbiamo fatto buone prestazioni, ma dobbiamo migliorare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna, Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato così del Mondiale per Club: "Parleremo tra pochi giorni della sfida contro il City. Oggi pensiamo al Bologna. Manca ancora tantissimo e quando arriverà saremo pronti e daremo il nostro massimo per competere e ottenere il risultato. Bologna? Sta bene ed è una grande squadra. Loro giocano molto in verticale e pressano tanto. Loro stanno bene e metteranno tanta intensità. Domani Vlahovic sarà con il gruppo. Non ci saranno McKennie, Nico, Milik, Bremer, Cabal e Douglas Luiz.