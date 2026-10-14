«Non sono io che devo dirlo, ma senza dubbio Inter e Roma sono in questo momento le due squadre più forti del campionato italiano». José Mourinho, in conferenza stampa, a poche ore dalla partita contro i giallorossi in Champions, si è riferito anche alla squadra di Chivu che ha battuto in Coppa, due a uno a Madrid.

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«Dal momento che mi sono toccate Inter e Roma in CL ho iniziato a guardare il campionato italiano spesso e ho visto tutto quello che potevo vedere di Inter e Roma e senza dubbio sono le due squadre più forti. Sono tornato a Roma, sono equilibrato, sto bene, senza dubbi che sarò al massimo durante la partita. Magari prima o dopo mi tocca il cuore, ma durante la partita non c'è spazio per i dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. E in quel momento lì, l'amore si dimentica», ha aggiunto il tecnico sulla gara contro la formazione giallorossa, la seconda gara in questa Champions contro una sua ex.

(Fonte: SM)