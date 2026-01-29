Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria interna col Real Madrid e la conseguente qualificazione ai playoff della Champions League, Jose Mourinho, tecnico del Benfica, ha parlato così in vista del sorteggio.
Dopo la vittoria interna col Real Madrid e la conseguente qualificazione ai playoff della Champions League, Jose Mourinho, tecnico del Benfica, ha parlato così
"Real Madrid e Inter sono due delle maggiori candidate per vincere la Champions League: è così, è chiarissimo. Noi invece no, non lo siamo, ma ce la giochiamo. Abbiamo perso con Juve e Chelsea ma ce la siamo giocata, abbiamo vinto in casa col Real giocando una grande partita.
In due partite è più difficile che in una, però il calcio è il calcio: stiamo costruendo una squadra che sia una squadra, perché se guardiamo alle individualità non abbiamo scampo".
