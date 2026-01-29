FC Inter 1908
Mourinho: “Inter e Real due candidate a vincere la Champions. Non abbiamo scampo se guardiamo…”

Dopo la vittoria interna col Real Madrid e la conseguente qualificazione ai playoff della Champions League, Jose Mourinho, tecnico del Benfica, ha parlato così
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria interna col Real Madrid e la conseguente qualificazione ai playoff della Champions League, Jose Mourinho, tecnico del Benfica, ha parlato così in vista del sorteggio.

"Real Madrid e Inter sono due delle maggiori candidate per vincere la Champions League: è così, è chiarissimo. Noi invece no, non lo siamo, ma ce la giochiamo. Abbiamo perso con Juve e Chelsea ma ce la siamo giocata, abbiamo vinto in casa col Real giocando una grande partita.

In due partite è più difficile che in una, però il calcio è il calcio: stiamo costruendo una squadra che sia una squadra, perché se guardiamo alle individualità non abbiamo scampo".

