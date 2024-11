Napoli, Politano: “Pareggio giusto. Siamo venuti a Milano per giocarcela”

Matteo Politano, calciatore del Napoli, si è presentato in sala stampa per commentare quanto accaduto in Inter-Napoli di questa sera. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Era importante per noi reagire dopo una sconfitta, siamo venuti in casa dei campioni d'Italia e ce la siamo giocata benissimo. Venire due volte a Milano e fare 4 punti non è da tutti. Stiamo ricostruendo, serve tempo. Dobbiamo continuare a lavorare così".