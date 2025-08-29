L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni:

Un giudizio sul sorteggio Champions. Come sta gestendo l'interesse per le grandi sfide europee col campionato? — "Parlo a nome mio, ma del Napoli, sicuramente siamo molto contenti di giocare questa manifestazione. E' la massima manifestazione a cui si può partecipare per un club, da parte nostra c'è entusiasmo, voglia di giocarla, lo facciamo con tanta umiltà, cercando di imparare dai maestri di questa competizione, cioè da chi l'ha vinta, da buoni allievi per poi un domani anche superare i maestri. Ora siamo concentrati sul campionato perché la prossima gara è quella più importante, col Cagliari, quindi le nostre menti, il nostro focus è totalmente sul Cagliari".

I risultati della prima giornata possono essere già indicativi sul valore delle squadre? Inter roboante, Juve, Roma anche Como... — "Come ho detto alla vigilia dell'inizio, sarà un campionato molto difficile come sempre. Ci sarà grande equilibrio, vedo 7-8 squadre molto attrezzate e ci sarà da battagliare, vedo questo in maniera molto onesta. Sarà difficile, 7-8 sono ben attrezzate per puntare un po' a tutto".

Ritrovate lo stadio stracolmo, e lo stesso avversario, che tipo di ostacolo è il Cagliari col nuovo tecnico Pisacane e diversi ex. — "Sicuramente è una gioia ritrovarsi dopo 3 mesi da quel 23 maggio contro il Cagliari, momenti di grande gioia, felicità estrema, per noi, i tifosi, ci ritroviamo lì e ci dobbiamo ritrovare con la stessa voglia, determinazione, unità d'intenti, questo conta. Il connubio instaurato, che c'è sempre stato, deve esserci sempre, è il 12esimo ed il 13esimo uomo in campo. Sarà un piacere per noi ripresentarci domani sera, sapendo che inizia una nuova stagione, quello che è stato è stato si dice scurdammece o' passat'. Anche col Sassuolo sono stati straordinari, sembrava di giocare in casa, domani torniamo e grande unione, umiltà e voglia tutti insieme!".