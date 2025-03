“Il quarto uomo era sempre vicino a me, già non va bene. Mi ha avvertito, ma era sempre più vicino a me quando di là c’era casino. Il gol non l’ho ancora capito, ho protestato su un paio di falli grossi che devi fischiare. Se l’arbitro dà una direzione, quella devi seguire. Quando mi hanno chiamato pensavo se avrei potuto fare qualcosa, ma non ho pensato all’anno dopo".