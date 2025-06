Prima della partita con il Pachuca, ultima del girone al Mondiale per Club dell'Al-Hilal, Simone Inzaghi - in conferenza stampa - ha dato la sua ricetta per affrontare la sfida. Queste le parole dell'ex allenatore dell'Inter: «Sarà una gara difficile. Incontriamo una squadra che nonostante le due sconfitte ha fatto due ottime partite con Salisburgo e Real Madrid. Noi dovremo essere bravi nella metà campo offensiva. Abbiamo creato tanto, anche nella gara contro il Salisburgo ma non siamo riusciti a segnare. In questi due giorni abbiamo cercato di recuperare energie, analizzare bene la gara contro i tedeschi e abbiamo cercato di lavorare sulla convinzione nelle soluzioni quando siamo nella metà campo avversaria».